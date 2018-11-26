«Роскосмос» назвали рекордсменом по масштабу сворованных средств

Сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения денег.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о больших проблемах в государственной корпорации «Роскосмос», которые связаны с нерациональными тратами выделенных ей средств.

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По его словам, «омертвело» очень много средств, поступивших на баланс «Роскосмоса». «На счетах они (средства – ред.) не использованы месяцами. Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы», — подчеркнул Кудрин, передает РБК.

Он отметил, что сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения денег. «Роскосмос» у нас попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений. Это удивительно», — подытожил глава Счетной палаты.

22 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что производственное оборудование предприятий госкорпорации устарело. «Несмотря на то что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре во время старта ракеты «Союз», которая направлялась с экипажем на борту к Международной космической станции (МКС), произошла авария. На борту «Союза МС-10» были члены миссии МКС-57/58: российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они вышли на связь после аварийного приземления в Казахстане.

После этого в «Роскосмосе» заявили, что прекратят эксплуатировать ракету-носитель «Союз-ФГ» в конце 2019 года.