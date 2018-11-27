«Укроборонпром» перевел на особый режим работы свои предприятия в областях, где введено военное положение

Это подразумевает возможное изменение графика работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием системы гражданской защиты.

Предприятия госконцерна «Укроборонпром», расположенные в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, будут работать в особом режиме, что подразумевает возможное изменение графика их работы, производственной деятельности и выполнения задач, связанных с функционированием государственной системы гражданской защиты.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«ГК «Укроборонпром» призывает не распространять любым способом информацию о перемещении военной техники и вооружения. Кроме того, просим помнить, что Российская Федерация ведет активную информационную войну, поэтому необходимо осторожно относиться к непроверенной информации», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Рада приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338).

Президент Петр Порошенко сообщил, что введение военного положения касается исключительно ряда областей Украины, которые расположены вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.