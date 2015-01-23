Кабмин назначил исполняющего обязанности главы Госгеонедр

Соответствующее распоряжение от 23 января 2015 года размещено на сайте правительства.

«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы геологии и недр Украины, выполнение обязанностей председателя указанной службы на директора департамента организационно-аналитической работы и управления персоналом Государственной службы геологии и недр Украины Бояркина Николая Алексеевича», - сказано в документе.

Читайте такжеПравительство не намерено стимулировать добычу газа в УкраинеРанее УНИАН сообщал, что Кабмин уволил главу Госгеонедр и нескольких заместителей министров.

Ранее также сообщалось, что Кабинет министров Украины в рамках проведения кадровых ротаций в министерствах и ведомствах уволил ряд чиновников в Министерстве внутренних дел, Государственной службе по геологии и недрам, а также Государственной службе интеллектуальной собственности и назначил новых заместителей министра иностранных дел, министра культуры и министра молодежи и спорта.

В частности, Кабмин уволил Владимира Евдокимова с должности первого заместителя министра МВД, Максима Карпина с должности первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины, Любовь Высоцкую с должности заместителя главы Государственной службы интеллектуальной собственности, а также Нину Уманец и Андрея Вишняка с должностей заместителей министра молодежи и спорта Украины.