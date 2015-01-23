Украинская армия может получить на вооружение новый ракетный комплекс "Сапсан"

Новый оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» может поступить на вооружение украинской армии в 2018 году при условии возобновления необходимого финансирования, сообщил на пресс-конференции главный конструктор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев.

«Мы готовы к 2018 году, при условии поступления необходимых вложений, представить на опытное испытание данный комплекс», - сказал Дегтярев.

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По его словам, государственная программа создания оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» предполагала реализацию проекта уже в 2015 году, но не была выполнена из-за недостатка финансирования.

Как отметил Дегтярев, эскизный проект был выпущен еще в 2008 году и сдан Министерству обороны Украины. Но, несмотря на выполнение всех замечаний министерства по доработке проекта, заказ на производство так и не поступил.

Тем не менее, КБ «Южное» не прекратило разработку данного проекта и продолжило его с помощью иностранных инвесторов.

«Как только мы получим заказ от государства, мы сразу приступим к его выполнению», - заверил Дегтярев.

Как сообщал УНИАН, программа по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» была заморожена в 2013 году экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым по причине неэффективного использования бюджетных средств конструкторским бюро «Южное».

Согласно программе перевооружения украинской армии, завершение работ по разработке комплекса было запланировано на 2016 год, а в 2017 году планировалось начать их закупку.

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По предварительной оценке, в целом на создание «Сапсана» необходимо около 3,7 млрд грн.

Справка УНИАН. ОТРК «Сапсан» — проект многофункционального ракетного комплекса, в котором в качестве средств поражения предполагается использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. Разработан конструкторским бюро «Южное» совместно с Южным машиностроительным заводом им. А. М. Макарова. Ориентировочная дальность ракеты – от 50 км до 480 км.

По неофициальным данным, близкий по тактико-техническим характеристикам оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» обходится оборонному ведомству России в 1 млрд долл.