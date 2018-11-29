"Укроборонпром" обсудил с Пакистаном возможность поставок боеприпасов для ВСУ

Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией.

Представители государственного концерна "Укроборонпром" обговорили с руководством пакистанской компании Pakistan Ordance Factories возможность поставок боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины, а также компонентов для их производства на территории нашей страны.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, встреча состоялась во время оборонной выставки IDEAS-2018, которая сейчас проходит в пакистанском городе Карачи.

"Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией", - сказано в сообщении.

Помимо этого, украинская делегация провела переговоры с руководством одной из научно-промышленных организаций Пакистана, обсудив сроки и условия старта совместного украинского-пакистанского производства высокоточных ракет разных классов. Стороны подтвердили готовность начать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет на военных складах произошло несколько крупных пожаров, вследствие чего Украина лишилась значительного количества боеприпасов.