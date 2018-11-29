Пакистан хочет ремонтировать и модернизировать свою авиацию в Украине

Украина уже начала подготовку пакистанских специалистов по ремонту отдельных агрегатов.

Военное руководство Пакистана заинтересовано в сотрудничестве с Украиной с целью ремонта и модернизации своей авиации.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", об этом во время переговоров на выставке IDEAS-2018 сообщил главный маршал авиации Пакистана Муджахид Анвар Хан.

"Среди перспективных проектов, которые могут быть реализованы уже в ближайшее время, он назвал услуги предприятий "Укроборонпрома" по капитальному ремонту транспортных самолетов, которые в свое время поставила Украина. Также речь идет о предоставлении услуг по подготовке пакистанских специалистов, которые уже прибыли в Украину, по ремонту отдельных агрегатов. Был отмечен основательный интерес Пакистана к услугам по ремонту и модернизации вертолетов, находящихся на вооружении ВВС Пакистана", - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. IDEAS считается одной из ведущих оборонных выставок в мире и проводится раз в два года. В этом году она проходит в Пакистане 27-30 ноября.