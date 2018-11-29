Германия подозревает 3 сотрудников Siemens в незаконных поставках турбин в Крым

Подозреваемые - три гражданина Германии, работающие на немецкий концерн в Санкт-Петербурге.

Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех сотрудников компании Siemens из-за незаконной поставки турбин в аннексированный Россией Крым в обход санкций.

Об этом Deutsche Welle сообщил представитель ведомства в четверг, 29 ноября.

Сообщая о расследовании в отчете о деятельности компании за 2018 год, Siemens выразил готовность сотрудничать со следственными органами.

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Подозреваемые - три гражданина Германии, работающие на немецкий концерн в Санкт-Петербурге. Двое из них сотрудники российской "дочки" Siemens, а еще один - совместного немецко-российского предприятия.

Отмечается, что следствие ведется с мая текущего года. Расследование открыто в Гамбурге, поскольку поставленные в Крым турбины покинули Германию через порт этого города. Другие подробности расследования пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия поставила в аннексированный Крым для использования на строящихся электростанциях четыре турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.

8 сентября Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте и запрете установления турбин, поставленных Россией в аннексированный Крым.

Немецкий концерн продал четыре газовых турбины "Технопромэкспорт" в 2015 году. Обе компании утверждали, что это оборудование будет направлено на Таманский полуостров, отделенный от Крыма Керченским проливом.