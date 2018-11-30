На предприятии "Укроборонпрома" модернизировали беспилотник "Spectator" (фото)

На предприятии уточнили, что в комплекс интегрирована система автоматического определения координат цели.

ОАО "Меридиан" им. С.П Королева, входящей в состав ГК "Укроборонпром", провело модернизацию беспилотного авиационного комплекса Spectator, представив модель М-1.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Меридиан" им. С.П Королева.

"Модификация усилила главные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы", - отметили на предприятии.

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По данным предприятия, "Spectator-M1" имеет лучшие характеристики по сравнению с предыдущей модификацией, в частности уменьшен его вес и увеличена продолжительность полета, а гарантированная дальность передачи видеосигнала отныне составляет 35 км.

"Комплекс оборудован новой наземной станцией управления. Уменьшена шумность электродвигателя "Spectator-M1", при том что действующая модель беспилотника является самой тихой в своем классе. Значительно уменьшен вес зарядного устройства. Аппарат можно заряжать от бортовой сети автомобиля", - отмечается в сообщении.

На предприятии уточнили, что в комплекс интегрирована система автоматического определения координат цели. Она автоматически конвертирует координаты объектов, найденных во время съемки, в систему СК-42, которой пользуются артиллеристы для наведения огня. Кроме этого, благодаря применению нового парашюта, значительно уменьшена скорость приземления.

Беспилотный авиационный комплекс также оборудуется цифровой видеокамерой и тепловизором с увеличенными углами обзора, а благодаря защищенным каналам связи, "Spectator-М1" может проникать в воздушное пространство охраняемое вражескими системами радиоэлектронной борьбы, осуществлять разведку и передавать видео изображения и координаты.

Беспилотный авиационный комплекс "Spectator-M1" будет передан на государственные приемочные испытания.

Тактико-технические характеристики БПАК "Spectator-M1":

Назначение - осуществление воздушной разведки

Практический потолок применения - 3000 м

Скорость - 120 км / ч

Продолжительность непрерывного полета - 3 ч.

Дальность передачи видеоизображения - 35 км.

Максимальный маршрут полета - 200 км.

Разработка БпАК "Spectator-М" началась в 2015 году с участием студентов Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. Уже в январе 2016 года ГК "Укроборонпром" передал военным первую партию беспилотных комплексов. БАК "Spectator-M" принят на вооружение Государственной пограничной службой Украины (приказ №13-АГ от 11.01.17 г.). Приказом Министра обороны Украины № 644 от 05.12.2017 г., беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" допущены к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период. Сейчас более 30 летательных аппаратов "Spectator-M" осуществляют воздушный мониторинг государственной границы. По состоянию на ноябрь 2018 г. беспилотники Пограничной службы совершили более 1500 успешных вылетов и посадок.