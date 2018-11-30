Госпродпотребслужба будет проверять производителей и продавцов продуктов без предупреждения

До этого действовал мораторий на проверки.

В следующем году заведения питания, производителей и продавцов продуктов питания будут проверять без предупреждения.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"Меры государственного контроля в 2019 году будут осуществляются без предупреждения (уведомления) оператора рынка, кроме аудита и других случаев, когда такое предупреждение является необходимым условием обеспечения эффективности государственного контроля. Аудит постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР, проводится при условии уведомления оператора рынка не позднее чем за три рабочих дня до осуществления такого мероприятия", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в этом году в Украине фиксировали немало массовых отравлений людей. В частности, в заведениях питания и учебных заведениях. Также было немало случаев продажи в магазинах некачественных продуктов. Одна из причин роста количества пищевых отравлений – длительный мораторий на проверку бизнеса, в том числе и производителей пищевых продуктов.