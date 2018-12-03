Перемирие в торговой войне: Китай снизит пошлины на авто из США

Вашингтон добился от Пекина снижения ввозных пошлин на автомобили, ввозимые из США, заявил президент Дональд Трамп. Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что текущий тариф составляет 40%.

Президент США Дональд Трамп заявил о еще одной победе, одержанной в торговой войне с Китаем. На этот раз речь идет о тарифах на ввоз в Китая американских автомобилей. В своем Twitter Трамп написал, что Китай согласился снизить и отменить ввозные пошлины на машины из США. Сейчас они достигают 40%.

«Китай согласился снизить и отменить тарифы на автомобили, поступающие в Китай из США. Сейчас тариф равен 40%», — написал президент США.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Как передает РБК, ранее Белый дом объявил, что в ходе переговоров на саммите G20 в Аргентине американской администрации удалось добиться от китайского руководства согласия на увеличение закупок сельскохозяйственной и промышленной продукции, произведенной в США. Причем речь идет об «очень существенных объемах», говорилось в заявлении.

Одновременно администрация Трампа согласилась на 90 дней отложить объявленное ранее очередное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Однако Вашингтон пообещал поднять пошлины, если в течение этого срока стороны не продемонстрируют прогресс в переговорах. Одной из центральных встреч саммита стали переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые длились более двух часов и заняли больше запланированного времени.​