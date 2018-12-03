Украина увеличила добычу газа до 19 миллиардов кубов

При этом крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за отчетный период увеличила добычу на 1% - до 14,06 миллиарда кубометров.

Добыча природного газа в Украине за январь-ноябрь 2018 года увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2017 года на 0,94% - до 19,1 миллиарда кубометров, сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 11 месяцев 2018 года увеличилась на 1% и составила 14,06 миллиарда кубометров.

Сообщается, что крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-ноябре 2018 года добыла 982,7 миллиона кубометров газа, а другие компании - 4 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 миллиарда кубометров.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, планируется, что к 2020 году показатель добычи госкомпании "Укргазвыдобування" сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго и будет составлять 20 миллиарда кубометров газа.