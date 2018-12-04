Украина выделит на производство боеприпасов более миллиарда гривень

Сейчас прорабатывается оборонный заказ в размере около 80 миллионов гривень, к выполнению которого шосткинский завод "Звезда" приступит весной 2019 года.

Целевая государственная программа по возобновлению производства боеприпасов предусматривает финансирование более 1 миллиарда гривень до 2022 года.

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Об этом шла речь на выездном совещании по вопросам развития отрасли на казенном предприятии "Шосткинский казенный завод "Звезда", передает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Речь идет о более чем одном миллиарде гривень. Есть программное решение, есть контракты, есть систематическая поставка оборудования на период до 2022 года. Сейчас мы решаем вопрос для того, чтобы полностью обновить производственный парк "Звезды" для восстановления производства пироксилиновых порохов, которые будут лежать в основе разработки и обеспечения всего потенциала и обороноспособности Украины", - цитирует пресс-служба госконцерна директора дивизиона высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрея Артюшенко.

Согласно сообщению, сейчас прорабатывается оборонный заказ в размере около 80 миллионов гривень, к выполнению которого "Звезда" приступит весной 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Кабинет министров одобрил государственный оборонный заказ на 2018-2020 годы.