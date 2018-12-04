Украина сократила выплавку стали

При этом производство металлопроката выросло на 3%, а чугуна - на 1%.

Производство стали в Украине за январь-ноябрь 2018 года, по оперативным данным, сократилось на 1% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - до 19,3 миллиона тонн.

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Об этом сообщается на сайте объединения металлургических заводов "Укрметаллургпром".

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период выросло на 1% - до 16,84 миллиона тонн, выплавка чугуна увеличилась на 3% – до 18,78 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине производство стали уменьшилось на 12% - до 21,3 миллиона тонн. Производство общего металлопроката сократилось на 14% - до 18,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 миллионов тонн.