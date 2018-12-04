Крупнейший в Украине производитель трансформаторов решил закрыть представительство в Москве

Решение принято в связи с отсутствием необходимости представительства и с целью оптимизации денежных расходов.

Крупнейший в Украине производитель трансформаторов – «Запорожтрансформатор» решил закрыть представительство в Москве (Россия). Читайте такжеУкраина проиграла уже второе дело в ВТО против России – СМИ Согласно сообщению «Запорожтрансформатора» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято наблюдательным советом предприятия 30 ноября. Отмечается, что решение принято в связи с отсутствием необходимости существования представительства в Москве и с целью оптимизации денежных расходов. Справка УНИАН. ПАО «Запорожтрансформатор» входит в десятку крупнейших мировых производителей трансформаторного оборудования и является крупнейшим энергомашиностроительным объединением Украины. Бенефициаром компании является российский бизнесмен Константин Григоришин.

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