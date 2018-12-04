ЗАЗ рассчитывает на санацию в рамках возбужденного дела о восстановлении платежеспособности

Хозяйственный суд Запорожской области 4 декабря возбудил производство о восстановлении платежеспособности ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ), сообщили в пресс-службе корпорации "УкрАВТО".

"Основными факторами, обусловившими тяжелое положение предприятия, стали драматическое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривни долговые обязательства по валютным кредитам", - сообщили в пресс-службе "УкрАВТО", в которую входит ЗАЗ.

В пресс-службе напоминают: несмотря на тяжелое финансовое положение, завод продолжал работать, производственные линии поддерживались на 100% в рабочем состоянии. Все текущие платежи, в том числе по заработной плате и налогам, расчеты с поставщиками и партнерами, коммунальные платежи осуществлялись в срок и в полном объеме.

"Несколько лет "УкрАВТО" предоставляла ЗАЗу дополнительное финансирование для обеспечения операционной деятельности и выплаты банкам процентов по кредитам. По состоянию на конец ноября 2018 года сумма выплат превысила 420 млн грн", - отмечают в пресс-службе.

По словам заместителя главы правления корпорации по производству Олега Папашева, в последние годы ЗАЗ пытался адаптироваться к новым рыночным условиям, практически не приемлемым для существования и развития производства.

"К сожалению, системных усилий менеджмента и материнской компании по спасению завода оказалось недостаточно. В ситуации, когда "евробляхи" узаконены, а к их владельцам власти прислушиваются значительно внимательнее, чем к производителям, крах автомобилестроительных предприятий неизбежен", - отмечает он.

О.Папашев подчеркивает, что принимаемые законы стимулируют импорт, освобождая его от налогов, для производителей же налоговое бремя только увеличивается.

"В этом контексте надежд на возрождение полномасштабного производства легковых автомобилей на ЗАЗе в обозримом будущем становится все меньше. Невозможность запустить конвейер и возобновить хоздеятельность не дает шансов удовлетворить ожидания кредиторов. Мы неоднократно, но безуспешно обращались к властям с просьбой обратить внимание на ситуацию в промышленном секторе, помочь предприятиям справиться с последствиями кризиса и не разрушать окончательно среду, позволяющую развивать производство в Украине", - цитирует пресс-служба О.Папашева.

Пресс-служба также отмечает, что ЗАЗ оказался неплатежеспособным в результате кризиса 2014-2015 гг. В ходе начатых в 2015 году переговоров с кредиторами удалось достигнуть ряда договоренностей о реструктуризации задолженности и отсрочке выплат. Однако в условиях стагнации рынка и практически полной остановки производства эти меры оказались недостаточными для решения проблемы возобновления производства.

"Проблема ЗАЗа, оказавшегося не в состоянии обслуживать долгосрочные долларовые кредиты, не уникальна. Все крупные промпредприятия Украины нуждались в реновации, требующей серьезных капиталовложений, но позволить себе дорогие и короткие гривневые кредиты не могли ввиду высокой капиталоемкости и низкой маржинальности промпроизводства", - поясняет замглавы правления "УкрАВТО" по финансам Наталья Бей.

По ее словам, после 4-кратного скачка курса доллара в 2014 году все предприятия, привлекавшие валютные кредиты для модернизации и развития производства, по сути, были брошены на произвол судьбы - на их плечи легло бремя девальвации, произошедшей не по их вине.

"Правительство же не пошло даже на такую очевидную антикризисную меру, как отмена 18%-го налога на прибыль для списанных банками кредитов, что не позволяет применять эту практику в Украине. При этом, как показывает международный опыт, без частичного списания реструктуризация многократно выросшей вследствие девальвации задолженности невозможна. Именно поэтому мы являемся свидетелями банкротства целого ряда промышленных предприятий Украины", - считает Н.Бей.

В свою очередь, О.Папашев отмечает, что с технологической точки зрения ЗАЗ и сегодня готов производить современную технику любого уровня сложности, имея необходимые технологии, оборудование, специалистов, необходимые договора, лицензии и разрешения.

"Проблемы ЗАЗа именно в финансовой плоскости – завод нуждается в санации. Мы очень надеемся, что в ходе судебной процедуры кредиторы примут конструктивные решения, и после восстановления платежеспособности ЗАЗ сможет продолжить производственную деятельность", - отмечает он.

В пресс-службе не уточнили инициатора возбуждения производства о восстановлении платежеспособности. Ранее в корпорации отмечали, что крупнейшими кредиторами являются Укрэксимбанк и Проминвестбанк (оба – Киев).

Запорожский автозавод в 2017 году сократил чистый доход на 15% к предыдущему году - до 434,62 млн грн, чистый убыток снизился в 2,1 раза - до 287,75 млн грн.

Завод выпустил 1,674 тыс. автотранспортных средства, из которых 1,151 тыс. легковых, 479 коммерческих и 44 автобуса, тогда как за 2016 весь выпуск составил 526 ед. (403 легковых, 118 коммерческих и пять автобусов).

За 10 месяцев 2018 года завод выпустил только 118 автотранспортных средств, в том числе 85 коммерческих авто и 33 автобуса. Легковые авто не выпускались.

"УкрАВТО", одна из ведущих компаний автомобильного рынка Украины, зарегистрирована в 1992 году. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

В портфеле брендов - легковые автомобили ЗАЗ, Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а также Mercedes, Jeep, коммерческие ТАТА, автобусы I-VAN.

В 2017 году чистый доход корпорации вырос на 30% к 2016 году - до 2,57 млрд грн, чистая прибыль составила 254,7 млн грн против убытка 3,08 млн грн годом ранее.