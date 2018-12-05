Финансист назвал две причины, которые отпугивают инвесторов от Украины

Любой инвестор, анализируя перспективы развития производства в Украине, обращает внимание не только на наличие квалифицированной рабочей силы, но и на демографическую ситуацию, отметил эксперт.

Для развития экономики Украины большим препятствием сегодня стала плохая демографическая ситуация и отток рабочей силы за границу.

Об этом рассказал эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль, передает «Обозреватель». По его словам, эти факторы отпугивают от Украины иностранных инвесторов.

Читайте такжеАналитики назвали тепловую генерацию в Украине самой неэффективной и дорогой в мире

"Мы, к сожалению, до сих пор не говорим в своих экономических анализах, что мы чувствуем демографическую проблему - проблему нехватки рабочей силы. Это то, на что обращают внимание большинство иностранных инвесторов, основывая здесь тот или иной бизнес, то или иное производство, даже если они ориентируются на довольно низкую зарплату", - подчеркнул эксперт.

Горбаль привел в пример работу одного из украинских предприятий, входящих в кластер автомобилестроения.

"На Западной Украине есть конвейер, на котором работает большое количество рабочих. Радиус довоза рабочих, несмотря на то, что это низкоквалифицированная рабочая сила, ежегодно увеличивается. Автобусы, которые свозят рабочих, ездят все большим маршруту из года в год", - отметил эксперт.

"Кроме того, любой инвестор, анализируя перспективы развития производства в Украине, обращает внимание не только на наличие квалифицированной рабочей силы, но и на демографическую ситуацию. У нас демографический прогноз на ближайшие 20 лет является чрезвычайно критичным и плохим", - подчеркнул он.

По словам Горбаля, правительство должно делать шаги в борьбе с оттоком рабочей силы за границу и в улучшении демографической ситуации.

"Когда смертность почти вдвое превышает рождаемость, это очень плохо", - добавил он.