В Украине испытали противокорабельную ракету "Нептун"

"Нептун" — комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки конструкторского бюро "Луч".

В Украине успешно испытали новую противокорабельную украинскую крылатую ракету "Нептун".

Об этом 5 декабря во время торжеств ко Дню Вооруженных сил заявил министр обороны Степан Полторак, передает "Украинская правда".

"Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса "Нептун", о продление ресурса и модернизации 125 комплекса, а также учебных пусках по морским целям", - сказал он.

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По его словам, это свидетельствует о том, что мы не стоим на месте, а делаем выводы.

Полторак добавил, что в период военного положения в особом режиме работает весь военно-промышленный комплекс. В частности, проводятся мероприятия, связанные с ускоренной военной подготовкой бригад, пополнением ресурса, подготовкой резерва.

"Планируется передислокация части подразделений на угрожающих направлениях, чтобы максимально сохранить в безопасности жизни наших людей", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018-го стартовали госиспытания новой крылатой ракеты "Нептун", способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 км. А в перспективе — 500 км и более. Важно, что в этом проекте нет зависимости от иностранных комплектующих, все — отечественные. Уже сегодня эта ракета пугает Кремль.