В Украине только 15% госпредприятий являются прибыльными

Из 3444 предприятий, которые работают в Украине, прибыль приносят не более 500.

Прибыльными на сегодня являются не более 500 государственных предприятий в Украине, что составляет около 15% от их общего количества.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Из 3444 предприятий, которые работают в Украине, прибыль приносят не более 500. Все остальные предприятия или намеренно банкротятся, и потом мы видим, как в регионах жилищно-строительные компании возводят те или иные дома. В результате теряет государство и все остальные", - сказал он.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что он поддерживает приватизацию госактивов, которые не являются стратегическими. Также он добавил, что будет бороться с теневыми схемами, которые используются некоторыми госпредприятиями.