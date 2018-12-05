ВСУ провели успешные испытания модернизированных ракетных комплексов С-125 (фоторепортаж)

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что по результатам поражения плавсредств модернизированные С-125 доказали свою эффективность, состоялось 8 пусков, во время которых было уничтожено 8 надводных целей.

Вооруженные силы Украины провели успешные испытания модернизированных ракетных комплексов С-125.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, испытание ракет состоялось на военном полигоне в Одесской области.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что во время испытаний были достигнуты важные результаты, в частности, проведена успешная летная проверка украинских крылатых ракет и отработана система береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125.

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, - проверка на дальность и точность поражения надводных целей», - сказал секретарь СНБО, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.

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Турчинов сообщил, что к проверке результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

Кроме того, Турчинов отметил, что для усиления береговой обороны осуществлена проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, прошедшими глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК.

«По результатам поражения плавсредств модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков, во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», - подчеркнул Турчинов.

После завершения испытаний секретарь СНБО провел совещание с ведущими разработчиками ракетной техники и военным руководством для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона. Совещание состоялось в новом командно-штабном передвижном специальном телекоммуникационном комплексе, который был задействован для координации ракетных стрельб.