В Украине создали Госкомиссию по чрезвычайным ситуациям и техногенно-экологической безопасности

Постановлением утвержден состав комиссии, а Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций определена ключевым органом, обеспечивающим методическое и информационное сопровождение деятельности комиссии. Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено сформировать региональные чрезвычайные комиссии.

«Госкомиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим координацию деятельности центральных и местных органов власти, связанную с обеспечением техногенно-экологической безопасности, защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, мер противодействия терроризму и военной угрозе, с предупреждением чрезвычайных ситуациях и реагированием на них», - говорится в постановлении.

Госкомиссия, по решению правительства, наделена правом применять без предварительного согласования силы и средства по предупреждению чрезвычайных ситуаций (кроме запасов материального резерва), заслушивать руководителей органов власти и получать от органов власти материалы и документы, привлекать для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций силы всех функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы гражданской защиты. Кроме того, Госкомиссия имеет право рассматривать материалы расследований о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и вносить предложения о привлечении к административной или уголовной ответственности виновных должностных лиц.

«Госкомиссия проводит заседания на постоянной основе, решения принимаются открытым голосованием, закрепляются протоколом и являются обязательными для исполнения центральными и местными органами власти», - говорится в постановлении правительства.

В состав комиссии входят все члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, а также глава правления НАК «Нафтогаз Украины», директор госхолдинга «Укрэнерго», президент НАЭК «Энергоатом», глава правления государственного банка «Ощадбанк» и гендиректор госконцерна «Укроборонпром».

Читайте такжеТеррористы целенаправленно выводят из строя системы жизнеобеспечения городов Донбасса - ГСЧСКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на выездном заседании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 26 января принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях и ввел режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям по всей стране. Кроме того, своим решением Кабинет министров Украины создал Государственную чрезвычайную комиссию и сеть региональных центров по реагированию на чрезвычайные ситуации. Главой комиссии будет премьер-министр, двумя его заместителями - вице-премьер-министр Геннадий Зубко и глава ГСЧС Сергей Бочковский.

Ключевыми задачами государственной и региональных комиссий определены инвентаризация всех объектов гражданской защиты, а также четкое информирование граждан – по всем организациям, школам, больницам – о состоянии безопасности, о том, что надо делать в случае чрезвычайной ситуации, о том, куда звонить и ехать.