Госгеонедр впервые выставила на "Prozorro" 10 нефтегазовых месторождений

Аукцион "Прозорро.Продажи" по продаже участков должен состояться 6 марта 2019 года.

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) выставила в системе "Прозорро.Продажи" первые 10 специальных разрешений на недропользование, аукцион по которым должен состояться 6 марта 2019 года.

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Об этом в ходе пресс-конференции по случаю запуска проекта сообщил временно исполняющий обязанности председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

"Государственная служба геологии и недр приглашает всех потенциальных участников как отечественных, так и зарубежных на первый электронный аукцион, который должен состояться 6 марта 2019 года", - сказал Кирилюк.

Он сообщил, что на аукцион выставлены первые 10 из подготовленных службой 30 участков.

По его данным, ресурсная база выставленных участков оценивается в 90 миллиардов кубометров газа и 16 миллионов тонн нефти.

Один из 10 участков имеет защищенные запасы газа в 0,5 миллиарда кубометров и нефти – более 1,5 миллиона тонн.

Стартовая цена 9 участков – от 4 до 19 миллионов гривень, а участка с защищенными запасами – 500 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 26 июля этого года Кабинет министров Украины принял постановление об открытии геологической информации, а также одобрил запуск с 1 сентября пилотного проекта проведения аукционов на пользование недрами только через электронные торги.

Государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа в Украине на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 миллиарда кубометров.

Ранее из-за отсутствия аукционов деятельность Госгеонедр остро критиковалась со стороны участников рынка.

В середине мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение последних четырех лет Госгеонедр выдала около 700 спецразрешений на пользование недрами, из которых только 43 - по результатам проведения аукционов.