Европейским дипломатам рассказали об экспортных возможностях ХТЗ Ярославского

Завод посетили представители 24 дипломатических миссий стран-членов ЕС.

По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников посольств стран-членов ЕС в Украине.

Завод посетили представители 24 дипломатических миссий стран-членов ЕС, среди которых Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Люксембург, Голландия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также представители консультативной миссии ЕС в Украине. Руководители ХТЗ и представители группы DCH провели встречу в формате ознакомительной экскурсии.

«Мы убедительно продемонстрировали делегации дипломатов, советников по политическим вопросам посольств стран членов ЕС в Украине, что Харьковский тракторный завод достаточно динамично развивается. Продемонстрировали новые машины, в частности те, которые укомплектованы европейскими двигателями. Наш акционер, Александр Ярославский — коренной харьковчанин. Поэтому он инвестирует во многие проекты, которые низкодоходны, но очень важны для развития харьковского региона: аэропорт, гостиница. Он ставит перед нами задачу возродить тракторный завод, и господин Коваль со своей командой должен эту задачу выполнить и сделать ХТЗ современным и прибыльным предприятием, что он собственно и делает», — рассказал Константин Петровский, член совета директоров DCH и председатель наблюдательного совета ХТЗ.

Во время встречи-экскурсии на ХТЗ представители дипмиссий стран-членов ЕС задавали представителям завода вопросы, связанные с выходом на рынки других стран, глубиной локализации производства на предприятии, техническими характеристиками двигателей и конкурентными преимуществами машин производства ХТЗ по сравнению с импортными аналогами.

Генеральный директор ХТЗ Андрей Коваль рассказал о планах своей команды по развитию завода, ознакомил представителей дипмиссий стран ЕС с ходом реализации программы модернизации производственного оборудования тракторного завода, а также с возможностями обновленной за последние годы техники, которая сходит сейчас с конвейера.

«Это одно из крупнейших предприятий в Харьковской области, более того, одно из немногих предприятий машиностроительного сектора. Дипломаты увидели — предприятие работает, рабочие на своих местах. Для нас эта встреча интересна с точки зрения стратегии: мы экспортируем продукцию. Но проблема, которая нас сдерживает — соответствие нашего продукта европейским сертификационным требованиям. В остальном модернизация идет по плану, в рамках реконструкции ряда цехов поставили 3D-лазер, покупаем сейчас обрабатывающие центры, идет постепенный процесс адаптации. Если бы вы видели, что мы продавали 2 года назад и что продаем сейчас, все поставленные цели вполне достижимы, — рассказал подробности Андрей Коваль.

«Мы приехали сюда не только потому что Харьковский тракторный завод имеет большое историческое значение. Он также является предприятием, которое имеет все перспективы для развития и последующего выхода на рынки Европы», — рассказал о цели визита европейских дипломатов на ХТЗ Фабио Делла Пьяцца, советник представительства ЕС в Украине.

Напомним, Харьковский тракторный завод — легендарное украинское машиностроительное предприятие страны, которое ведет свою историю с 1930 года. ХТЗ был приобретен группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность. По итогам 2017 года завод выпустил 794 единицы техники, а до конца 2018 года планирует изготовить более 800 тракторов.