Штурмовые винтовки и пулеметы с глушителем. "Укрзализныця" закупает оружия на 2,6 миллиона

Пистолеты «Форт-229» и «Форт-224» с глушителями, которые собирается купить «Укрзализныця», в Украине еще используют подразделения специального назначения СБУ, МВД и Служба внешней разведки.

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Юго-Западная железная дорога" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, намерена закупить пистолеты, винтовки и патроны стоимостью 2,616 млн грн с НДС.

Согласно размещенной в системе электронных государственных закупок Prozorro информации, «Укрзализныця» намерена закупить оружие у казенного научно-производственного объединения «Форт» МВД Украины.

Согласно тендерной документации, победившая компания поставит "Укрзализныце» 6 видов огнестрельного вооружения в количестве 89 комплектов, в частности: пистолет «Форт-21.03», в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 63 шт., пистолет «Форт-19», в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 109 шт., пистолет «Форт-9» в комплекте патроны 9х17 - 500 шт ., штурмовая винтовка «Форт-229» в комплекте патроны 7.62х51 - 232шт., пистолет-пулемет «Форт-224» калибра 9х19 Luger с глушителем, в комплекте патроны калибра 9х19 Luger - 845 шт., пистолет-пулемет «Форт - 224» калибра 9х19 Luger без глушителя в комплекте патроны 9х19 Luger - 1000 шт.

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Предполагается, что поставка оружия должна состояться до 28 декабря этого года.

Отмечается, что оружие будет предназначаться для Службы военизированной охраны (НОР-1).

В то же время, пистолеты «Форт-229» и «Форт-224» используют подразделения специального назначения СБУ, МВД и Службой внешней разведки.

Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" заключил договор с компанией "ДИ ЭС ПИ" о предоставлении услуг по профессиональной подготовке полиграфолога (человек, который оказывает услуги по тестированию на детекторе лжи – полиграфе - УНИАН) на 56 тыс. грн.

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" - "Центр сервисного обеспечения " по результатам тендера намерен закупить знаков различия для руководящего состава «Укрзализныци» почти на 500 тыс. грн, в том числе три воротника и три пары наплечных знаков для главы компании Евгения Кравцова, чья зарплата в месяц составляет почти миллион гривень.

«Укразлизныця» в течение 2018 года уже на 24% повысила цены пассажирские перевозки и настаивает на значительном повышении на тарифов на грузовые перевозки.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что «Укрзализныця» из-за коррупции менеджмента компании теряет от 10 до 15 млрд грн в год.