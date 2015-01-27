Прибыль Philips упала на 67%

После этого котировки акций голландского Philips во вторник упали на 4,5%, сообщают Ведомости.

Чистая прибыль компании в IV квартале 2014 г. составила 134 млн евро, упав на 67% по сравнению с 412 млн евро годом ранее.

Продажи за квартал увеличились на 2,2% до 6,54 млрд евро.

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Philips сообщил также, что расходы на реструктуризацию в нынешнем году могут достигнуть 400 млн евро в связи с выделением подразделения по производству осветительного оборудования в отдельную компанию.

Гендиректор группы Франс ван Хаутен заявил, что финансовые планы компании на 2016 г. не будут достигнуты из-за подразделения медицинского оборудования, но выразил уверенность, что это «не несет угрозы нашему потенциалу в долгосрочной перспективе».

Ранее УНИАН сообщал, что Philips создал первую 3D-голограмму сердца.