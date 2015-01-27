ЕС отменил антидемпинговые пошлины для украинских труб и продлил для российских

Европейская комиссия отменила антидемпинговые пошлины в отношении украинских сварных труб.

Об этом корреспонденту ЕвроПравды рассказал партнер бельгийской юрфирмы Van Bael & Bellis Юрий Рудюк, представлявший интересы украинских производителей.

Напомним, антидемпинговые пошлины действовали в отношении украинских производителей еще с 2002 года. Для продукции компании "Интерпайп" ("Интерпайп Новомосковский трубный завод" и "Нижнеднепровский трубный завод") пошлина составляла 10,7%, для остальных производителей - 44,1%.

Читайте такжеСША через 15 лет снова вводят пошлины на сталь из России Примечательно, что отменив антидемпинговые пошлины для украинского экспорта, Европейская комиссия сохранила действие аналогичных мер в отношении сварных труб из России, Беларуси и Китая - они были продлены на дополнительный пятилетний период.