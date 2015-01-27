Из-за боевых действий добыча угля на госшахтах в этом году сократится почти вдвое

Это почти вдвое меньше результатов добычи в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков во время ознакомления с работой Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области.

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«В этом году мы планируем добыть около 9 млн тонн рядового угля на государственных шахтах», - сказал Зюков и добавил, что в прошлом году было добыто около 17 тонн угля.

При этом чиновник подчеркнул, что данное сокращение добычи угля на госшахтах ожидается из-за того, что большое количество шахт находится на не подконтрольной украинским властям территории Донбасса, не ведут производственную деятельность.

По словам Зюкова, на территории, которую контролирую украинские власти, находится 35 работающих шахт, а 17 находятся в состоянии ликвидации либо консервации.

Ранее УНИАН сообщал, что уголь из зоны АТО можно вывозить только железнодорожным транспортом.