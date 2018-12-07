Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 17%

Доля черных металлов в экспорте страны составила 21,22%.

Украинские металлургические комбинаты в январе-ноябре текущего года увеличили выручку от экспорта черных металлов на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,178 миллиарда долларов, при этом их доля в экспорте страны составила 21,22%.

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Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий в январе-ноябре увеличился на 28% - до 1,024 миллиарда долларов и составляет 2,37% в экспорте страны.

В январе-ноябре было импортировано черных металлов на 1,3 миллиарда долларов, металлоизделий – на 886,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила выручку от экспорта черных металлов на 19,6% - до 8,7 миллиарда долларов. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году увеличилась на 30% – до 896,7 миллиона долларов.