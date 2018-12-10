Завод «Океан»: распилить нельзя возродить

В начале декабря 2018 года целостный имущественный комплекс Публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан»» был продан через аукцион Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Аннона»» за 122,195 миллиона гривен. Таким образом, больше 100 га земли и 42 га водной акватории новый собственник приобрел по цене почти в 10 раз меньше изначальной (и существенно ниже рыночной) – летом текущего года, когда предприятие только выставлялось на торги, Украина планировала выручить за завод более 1,8 млрд гривен. При этом, если учесть, что более 91 млн гривен из уплаченной покупателем государству суммы должны уйти на покрытие задолженности предприятия по заработной плате, реальный заработок страны на гигантской территории, акватории, производственных и административных корпусах, оборудовании и транспортной инфраструктуре – вовсе мизерный: чуть более 30 миллионов грн, в районе всего лишь 1 миллиона евро. Выгодная сделка!

По словам депутата Николаевского горсовета, экс-генерального директора Черноморского судомеханического завода (с 2000 года «Судостроительный завод «Лиман»») Сергея Исакова, настоящая цена завода «Океан» должна быть в районе 50 млн долларов. Однако отсутствие заинтересованных в приобретении предприятия инвесторов значительно влияет на возможность продать его по такой цене. «Сказать, почему завод был продан так дешево, не могу, не знаком с существующим сегодня законодательством, системой оценки и понижения его первоначальной стоимости. Я считаю, что цена для такого завода должна быть в районе 50 миллионов долларов. Однако, сегодня Украина – далеко не самая привлекательная страна для развития бизнеса, особенно судостроительного, именно поэтому нет серьезных инвесторов, а те, которые были, давно ее (Украину) покинули», - пояснил он в комментарии УНИАН.

В свою очередь, ликвидатор завода Ирина Сербин, после выставления завода на торги, обращала внимание, что «те, кто хотел бы получить ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» просто так, бесплатно (и уже делал это), - могут попытаться сорвать аукцион». Срывов, впрочем, не произошло. Технология заинтересованными лицами была применена другая – несколько неудачных аукционов привели к тому, что цена на некогда стратегическое предприятие снизилась до неприличной.

После неадекватно дешевой приватизации Ирина Сербин, впрочем, изменила свою точку зрения на вопросы ценообразования. «Когда я проводила встречи с потенциальными покупателями – а их было очень много, практически все в итоге отказывались от участия в торгах, так как не хотели покупать «токсичный объект»», - отметила в комментарии УНИАН.

Что, впрочем, не лишено смысла: в период с 2016 по 2018 годы, когда имущество завода «Океан» было передано на «ответственное хранение» экс-президенту ПАО (в 2014 году) Валерию Морозову – который нынче фигурирует в уголовных делах о кражах и мошенничестве – с предприятия исчезло оборудования и запасов на 40 млн гривен.

Но это – далеко не единственный скандал, связанный с продажей «Океана». Так, один из акционеров предприятия, представитель компании «Зонел Оперейшенл Лимитед» Игорь Игнатов, накануне последних торгов заявил, что «завод ликвидируется и уничтожается в интересах России». Дело в том, что, по его данным, руководитель юридической фирмы «Правовой аспект групп», сопровождающая ликвидацию предприятия, имеет родственные связи с «заместителем министра обороны «ЛНР»» Владимиром Надаенко, который внесен в базу «Миротворца» и находится в розыске.

Правда, в то же время и саму «Зонел Оперейшенл Лимитед» связывают с Россией. Эту связь еще два года назад подтверждал народный депутат и бизнесмен Вадим Новинский, когда предприятие пытались приписать к списку его активов. По словам «православного олигарха», завод находится в оперативном управлении его «Смарт-Холдинга» только с 2011 по 2013 годы.

Собственно, по данным СМИ, компания «Зонел Оперейшенл Лимитед» связана с экс-членом совета директоров «Газпрома» и экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым. Более того, кроме Игнатова, официальными представителями «Зонел Оперейшенл Лимитед» были вышеупомянутый Валерий Морозов, а также его партнер по ООО «Океан-Судоремонт» Леонид Шумило, попавшие под уголовное преследование из-за растраты в 40 млн гривен.

Тем не менее, в настоящее время больший интерес представляют личности новых владельцев завода. Так, руководитель ООО «Торговый дом «Аннона»» Игорь Волошин не отрицает своей связи с одиозным николаевским бизнесменом, экс-руководителем николаевского порта Василием Капациной. Правда, говорит, что они – бизнес-партнеры. А вот николаевские журналисты утверждают, что Волошин приходится господину Капацине племянником.

И именно личность Капацины в контексте приватизации наиболее интересна. Этот делец контролировал государственный Николаевский порт во времена Ющенко и Януковича, и, как сообщают СМИ, ряд агентских фирм, портовый оператор и строительная компания, которые фактически монопольно зарабатывали в государственном порту, были оформлены на родственников Кацапины. Например, буксирная компания «Маркони», которая в 2015 году получила чистой прибыли около 50 млн грн и еще около 40 млн грн — в 2016-м. В 2014 году он баллотировался в народные депутаты по скандальному 132 округу как представитель Оппозиционного блока, но проиграл кандидату от «Блока Петра Порошенко» Аркадию Корнацкому.

Летом 2016 года генпрокурор Юрий Луценко во время визита в Николаев, намекая на Капацину, заявил, что «один из самых богатых людей области получил это богатство теневыми схемами в морском порту». И поручил местной прокуратуре разобраться в этом вопросе. Уже осенью ГПУ провела в морпорту следственные действия с выемкой документов.

Началось досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами порта, в результате чего государству был нанесен ущерб. В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила Капацине о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По данным прокуроров, его содействие коммерческой структуре в незаконном и безвозмездном изъятии земельного участка порта привело к значительному ущербу. Однако затем совладельцами упомянутой «Маркони» и ряда других фирм, окормляющихся на государственном порту, стали люди из окружения… легендарного друга президента Игоря Кононенко, и – вот так совпадение! – таинственным образом уголовное производство против Капацины было тихонько закрыто из-за «отсутствия состава преступления».

Но прославился – воистину, в международных масштабах – предприниматель Капацина даже не этими своими злоключениями, а тем, что, как сообщали в 2016 году не только украинские, но и российские медиа, бывшего начальника Николаевского морского порта нарисовали… на иконе в Свято-Варваринской церкви в городе Первомайске. Лицо бизнесмена можно заметить выглядывающим из-за плеча святого.

Впрочем, если о вкусах и тщеславии – не спорят, то скользкий вопрос – как компания-покупатель «Аннона» с уставным капиталом в 150 тысяч гривен сумела приобрести завод за 122 миллиона – пока остается без ответа. Ее формальный руководитель Волошин несколько туманно сообщил УНИАН, что «существуют законные финансовые инструменты для решения этого вопроса».

Был – завод, станет – порт?

Как бы там ни было, «Океан» продан. Директор ООО «Торговый дом «Аннона»» Игорь Волошин уверяет, что предприятие получило «истинно украинского собственника»: «Актив вернулся в украинскую собственность. И не имеет никакого отношения к Новинскому, как некоторые пытаются рассказывать», - сказал УНИАН Волошин.

По его словам, «Аннона» является неприбыльной компанией и все средства, полученные в результате хозяйственной деятельности, направляет на жизнеобеспечение предприятия. Сейчас фирма якобы уже вложила в ремонт производственных мощностей около 10 миллионов гривен.

Еще одна проблема, которая требует немедленного решения – задолженность по заработной плате перед бывшими и нынешними сотрудниками завода. 5 декабря во время совещания в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области была озвучена сумма задолженности. По состоянию на 1 декабря 2018 года она составляет более 91 миллиона гривен.

Как подчеркнул во время совещания начальник областного управления юстиции Роман Возняк, в первую очередь, должны быть удовлетворены требования по погашению задолженности по заработной плате перед бывшими работниками, как того требует законодательство Украины. По словам арбитражного управляющего Ирины Сербин, сейчас для этого есть все правовые основания.

Также, с момента снятия ареста в июле текущего года, на предприятии работают около 500 человек, которые вовремя получают зарплату, но долги перед ними за прошлые периоды также еще не погашены. Урегулированием этих вопросов сейчас занимается государство.

Но, кроме зарплат, горожан и работников волнуют и слухи о мрачных перспективах «Океана» как, собственно, завода: в городе поговаривают о том, что предприятие было приватизировано ради его специфической локации – чтобы использовать индустриальный гигант как банальный грузовой порт.

Ликвидатор завода, Ирина Сербин, на это замечает, что территории предприятия достаточно для нескольких видов деятельности: «Территории завода вполне хватит для открытия порта без ущерба основному производству. Хотя я не уверена, что руководство будет этим заниматься».

Новый же собственник уверяет, что – со временем – собирается восстанавливать именно профильную деятельность завода: «Собираемся развивать направление судостроения, судоремонта и металлообработки».

На сегодня, по его словам, завод производит достаточно большой объем готовой металлопродукции, являясь самым крупным потребителем металла на юге Украины. «Мы вышли на объем металлообработки в 1200 тонн в месяц и являемся самыми крупными потребителем металла на юге Украине. С нашими партнерами изготавливаем металлоконструкции для строительства мостов в Полтаве и Ивано-Франковске. Мы производим конечную продукцию и это не легче, чем делать корпуса судов», - заверил Волошин.

Выходит, таким образом, что тревожные слухи о судьбе завода – отчасти справедливы: новый владелец не отрицает, что, по крайней мере, на первых порах «Океан» сосредоточится на металлообработке, а постройка судов будет отложена до лучших времен.

По словам депутата Николаевского горсовета Сергея Исакова, идея перепрофилировать завод исключительно на металлообработку и перевалку грузов (чего боятся корабелы) – имеет право на жизнь. «Перспектива превратиться в порт и осуществлять непрофильную деятельность, например, связанную с металлообработкой и перевалкой грузов, не самая плохая. Из этого состояния еще возможно вернуться к первоначальному предназначению завода. Жизнь покажет», - уверен эксперт.

Однако, по словам Волошина, в планах у новых владельцев – и производство небольших судов типа «река-море». «Наша цель – запустить корпусное судостроение с постепенным выходом на полнокомплектное. Начнем с небольших «река-море» и будем идти, шаг за шагом. Например, чтобы запустить «Панамакс» (класс крупных контейнеровозов, проходящих Панамский канал, для которых теперь недоступно Азовское море и его порты – из-за высоты построенного российскими оккупантами Керченского моста, - УНИАН) достаточно 200 миллионов долларов», - говорит Волошин.

Развивать все эти направления, по его мнению, позволяет и такая уникальная изюминка «Океана», как наличие сухого дока: «Его можно использовать только как судостроительный и крупнотоннажный судоремонтный актив. Это – изюминка предприятия».

Действительно, еще один такой док имеется лишь на керченском заводе «Залив», после аннексии Крыма Россией занятого оккупантами. Что, кстати, вновь актуализирует вопрос о смешной сумме, вырученной по итогу государством за проданный объект.

Впрочем, ликвидатор завода Ирина Сербин в комментарии УНИАН отметила: «На ремонт сухого дока требуется больше 10 миллионов долларов США, а в целом вливания в предприятие должны составить в пределах 1 миллиарда долларов [для восстановления судостроения]. Завод может начать с судоремонта», - говорит Сербин.

По словам Сергея Исакова, сумеют ли новые владельцы «Океана» восстановить производство полнокомплектных судов – даже если захотят, – зависит от ряда факторов. Во-первых, от улучшения налогового и таможенного законодательства в судостроении. Во-вторых, от преодоления кадрового голода по всем специальностям.

Так или иначе, будущее завода теперь – в руках его новых владельцев. Вернет ли былую славу некогда важный индустриальный гигант, или же его ждет распил на металлолом и превращение в перевалочный порт – покажет время. Это же время, к слову, покажет, не появятся ли вскоре среди совладельцев пресловутые «люди от Кононенко».

Справка УНИАН

Николаевский судостроительный завод «Океан» был основан в 1951 году и специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн. Предприятие расположено в южной части города Николаева на левом берегу реки Южный Буг с открытым выходом к Черному морю. За 60-летнюю историю на верфи построено более 400 технически сложных судов общим дедвейтом более 4 миллионов тонн. Заводу принадлежит земельный участок площадью около 101 гектара и участок водной акватории площадью 42 гектара. Общая длина достроечных набережных превышает 600 метров.

В 1970-х годах завод подвергся широкомасштабной реконструкции. В 1972 году был введен в эксплуатацию один из крупнейших в Европе сухой док.

Осенью 2000 года завод был приватизирован. Тендер выиграл нидерландский судостроительный концерн «Damen Shipyards Group» и завод был переименован в ОАО «Дамен Шипярдс Океан».

С августа 2006 года контрольный пакет акций перешел к норвежской судостроительной группе «Акер Ярдс АСА» и завод снова сменил название на ПАО «Вадан Ярдс Океан».

Осенью 2008 года норвежцы продали свои активы в Германии и Украине российскому инвестиционному фонду FLC West, который создал компанию «Вадан Ярдс Групп АС», ставшей управляющей николаевским заводом.

В марте 2011 года акционеры вернули заводу историческое название – ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан»», однако не смогли вернуть его былую мощь и славу.

С 2012 года завод находится в сложном финансовом положении, а 1 ноября 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал Публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный завод «Океан»» банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

В ноябре 2015 года ликвидатором завода назначили Ирину Сербин, а в сентябре 2016 года все имущество «Океана» арестовали.

Арест был снят летом 2018 года, перед выставлением предприятия на открытые торги.

Роман Прибугский