"Лугансктепловоз" может прекратить работу

Об этом сообщает местный телеканал "Луганск 24" со ссылкой на представителя предприятия.

Такое решение на заводе приняли в связи с перебоями поставок комплектующих с территории Украины из-за введения пропускного режима в зоне АТО, передает ТСН.

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Из-за проблем с транспортным сообщением предприятие не может выполнять заказы в необходимые сроки.

"Лугансктепловоз" является бюджетообразующим предприятием Луганска, который сейчас захвачен террористами "ЛНР".

Завод уже останавливал свою работу на период военных действий и возобновил ее только осенью.