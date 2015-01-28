"Лугансктепловоз" может прекратить работу
03:06, 28 января 2015Промышленность
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Луганский тепловозостроительный завод, который принадлежит российской компании "Трансмашхолдинг", объявил, что с февраля может прекратить работу на неопределенный срок.
"Лугансктепловоз" может прекратить работу
Об этом сообщает местный телеканал "Луганск 24" со ссылкой на представителя предприятия.
Такое решение на заводе приняли в связи с перебоями поставок комплектующих с территории Украины из-за введения пропускного режима в зоне АТО, передает ТСН.
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Из-за проблем с транспортным сообщением предприятие не может выполнять заказы в необходимые сроки.
"Лугансктепловоз" является бюджетообразующим предприятием Луганска, который сейчас захвачен террористами "ЛНР".
Завод уже останавливал свою работу на период военных действий и возобновил ее только осенью.
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