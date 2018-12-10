В Харькове подписан меморандум о сотрудничестве Украины и Китая в легкой промышленности

Подписание Меморандума состоялось в рамках международной инициативы Китая «Один пояс - один путь», представленной еще в 2013 году.

29 ноября в Харькове подписан меморандум о сотрудничестве между бизнес-ассоциацией «Национальное отраслевое партнерство в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine», ТЦ «Барабашово» и китайскими партнерами - «Ассоциацией производителей швейного оборудования» и «Ассоциацией текстильной промышленности Шанхая».

Стороны договорились о партнерских проектах, которые позволят украинским производителям иметь доступ к современному оборудованию, технологиям, тканям. Для этой цели в 2019 году в Харькове создадут современный технологический хаб легкой промышленности.

Подписание Меморандума состоялось в рамках международной инициативы Китая «Один пояс - один путь», представленной еще в 2013 году. КНР пригласил тогда в проект страны, заинтересованные в экономическом сотрудничестве. Согласно новой модели международного сотрудничества, предложенной в инициативе «Один пояс — один путь», стал возможен международный проект по созданию в Харькове современного технологического центра легкой промышленности Fashion hub, который откроется на территории ТЦ «Барабашово» в 2019 году.

У Fashion Globus Ukraine и ТЦ «Барабашово» есть цель - развивать легкую промышленность Украины. Товары легпрома по объемам потребления занимают в Украине второе место. В 2018 году отрасль практически вышла на докризисные объемы производства и достигла 99,4% от показателей 2013 года. Учитывая тренд последних лет покупать «made in Ukraine», у отечественных дизайнеров, производителей одежды и обуви, есть все основания вырасти. Для этого нужно быть конкурентоспособными по технологиям, скорости, оборудованию, быть гибкими. Китай же является одной из самых развитых стран по уровню технологий, оборудования, тканей, фурнитуры и по скорости внедрения инновационных подходов.

Валерий Кирилко, коммерческий директор концерна АВЭК и Ко, директор ТЦ «Барабашово», комментирует: «Сегодня деловая среда Украины активно обсуждает привлечение международных инвестиций. Но в ситуации экономической, социальной и политической последних 4 лет очевидно, что прямолинейные подходы работают слабее, чем в докризисные времена. Нынешнее время требует активного привлечения средств для проектов, способствующих росту бизнеса, как малого, так и большого, проектов, влияющих на развитие отраслей, способных поднимать экономику. Нам нужны инновации, технологии, чужой опыт, который мы сможем адаптировать под отечественные реалии. Таким проектом по развитию легкой промышленности станет современный технологический центр Fashion hub».

Концепция Fashion hub нацелена расширить границы для украинских мастеров. Это возможность собрать лучший международный опыт и образцы по современному оборудованию и инновационным технологиям в одном месте. Это площадка для экспозиции тканей и фурнитуры международного производства. Это широкий выбор и право заказать напрямую у поставщиков все, что нужно, все самое современное, при этом, не выезжая на выставки за рубеж, что особенно важно для мелкого бизнеса, который не всегда может участвовать в крупных отраслевых зарубежных событиях. Это шанс потестировать новые технологии прямо в хабе и научиться работать на современном оборудовании там же.

Кроме Китая, согласие на участие в проекте дали поставщики тканей, фурнитуры и других необходимых материалов из Турции, Южной Кореи, Японии, Марокко, Пакистана, Индии.

Представить свои ткани в хабе приглашена и Польша. Fashion Globus Ukraine принимала участие в международной ярмарке текстильной промышленности, что прошла на днях в Варшаве. В рамках презентации Украины состоялся показ коллекций более десяти украинских дизайнеров, вызвавший положительный резонанс.

Голда Виноградская, глава Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, пригласила польских производителей тканей в Украину, в международный хаб легкой промышленности, где будут производители из разных стран мира. Голда Виноградская поделилась планами: «Моя мечта – открывать иностранцам Украину, чтобы налаживать сотрудничество. Сейчас мы начинаем с сектора легкой промышленности».