Сбор лома в Украине снизился до минимального значения за всю историю независимости

Заготовка лома черных металлов в Украине снизилась до минимального значения за всю историю независимости и составила 5,3 млн тонн, обновив антирекорд прошлого года в 5,7 млн тонн (снижение на 7%), сообщили УНИАН в госпредприятии «Укрпромвнешэкспертиза».

Согласно сообщению, снижение заготовки было главным образом обусловлено сокращением потребностей в ломе до 4,3 млн тонн (-1,2 млн тонн к 2013 году) со стороны отечественных комбинатов, которые вынуждено сокращали производство из-за войны на востоке Украины и слабого спроса на прокат на внешних рынках.

Кроме того, в условиях экономической и политической нестабильности в Украине были заморожены многие утилизационные проекты, что негативно сказывалось на предложении сырья.

«Стоит отметить также и негативный эффект девальвации гривни, так как экономическая привлекательность ломосбора значительно снижалась, отрицательно отражаясь на потоке лома на первичные площадки», - приводятся в сообщении слова начальника отдела маркетинга «Укрпромвнешэкспертизы» Юрия Добровольского.

По итогам 2014 года среднерыночная закупочная цена внутреннего рынка Украины увеличились до 2888 грн/тонна без учета транспортного тарифа, тогда как в долларовом выражении цены снизились до 248 долл./тонна в связи с девальвацией гривни.

В сообщении отмечается, что, несмотря на значительное снижение потребностей, падение ломозаготовки поддержало дефицитность рынка. Однако размер дефицита существенно уменьшился по сравнению с 2013 годом и составил 80 тыс. тонн. Недопоставки сырья были компенсированы импортом лома и горячебрикетированного железа.

Также сообщается, что по итогам 2014 года экспорт лома составил 876 тыс. тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2013 году. Столь значительный скачок поставок на внешние рынки объясняется снижением спроса на лом внутри Украины.

«В таких условиях излишек лома трейдеры успешно реализовывали экспортерам в портах Украины. Девальвация гривни также способствовала росту экспортных поставок, поскольку экспортеры имели хорошие возможности по предоставлению конкурентных закупочных цен на портовых площадках Украины. Кроме того, выдача квот в объеме 500 тыс. тонн на первое полугодие и пролонгация действия разрешений во втором полугодии позитивно отразились на объемах экспорта», - добавил Добровольский.

По прогнозам «Укрпромвнешэкспертизы», заготовка лома в Украине в 2015 году составит 5 млн тонн, что на 0,3 млн тонн меньше, чем в 2014 году. Небольшая дефицитность рынка сохранится. Однако в целом рынок будет практически сбалансированным, а небольшой дефицит будет покрыт за счет импорта DRI (горячебрикетированное железо) или стального лома.

«Экспортные поставки лома возрастут до 1,1 млн тонн (+0,22 млн тонн к 2014 году), так как ожидается дальнейшее снижение внутренней потребности в ломе. Также, по всей вероятности, объемы выданных экспортных квот будут большими по сравнению с 2014 годом», - прогнозирует начальник отдела маркетинга госпредприятия.

При этом эксперты предприятия ожидают небольшого роста среднегодовых закупочных цен на внутреннем рынке в пределах 100-150 грн из-за сокращения ломозаготовки, недостаточности текущих цен для комфортного обеспечения ломом производственных программ заводов и девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, в начале года Кабмин продлил компаниям – поставщикам металлолома возможность не платить налог на добавленную стоимость (НДС) при операциях по поставкам и импорту лома черных и цветных металлов до января 2017 года.

По прогнозу «Укрпромвнешэкспертизы», переработка металлолома на украинских металлургических предприятиях в 2015 году может сократиться на 4,6% по сравнению 2014 годом до 4,1 млн тонн с 4,3 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» является ведущей компанией Украины в сфере маркетинга и экспертных оценок внешнеэкономических контрактов, деятельность которой началась с 1993 года. В компетенцию компании входят промышленный консалтинг, аналитические исследования, написание бизнес-планов, ТЭО и инвестиционных меморандумов, конъюнктурно-ценовые исследования.