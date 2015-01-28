Ахметов купил глиняное месторождение на Донбассе

Холдинг United minerals group (UMG), входящий в группу СКМ Рината Ахметова, приобрел компанию «Фирма «Донкерампромсырье», которая разрабатывает Торецкое месторождение огнеупорных и тугоплавких глин в Донецкой области, у итальянского производителя плитки Marazzi group, говорится в сообщении UMG.

Согласно сообщению, балансовые запасы глины приобретенного актива оцениваются в 4,5 млн тонн. При этом сумма сделки не раскрывается.

«Покупка актива позволит холдингу UMG увеличить сырьевую базу добычи глины и получить возможность осуществлять поставки через дополнительный логистический узел – станцию Мерцалово (Донецкая обл. – УНИАН)», - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что за счет приобретенного актива к существующей клиентской базе холдинга присоединятся новые клиенты. По условиям сделки UMG будет обеспечивать сырьем заводы Marazzi Group в Италии и России.

После приобретения нового актива, в состав компании входят четыре глинодобывающих предприятия ( «Веско», «Дружковское рудоуправление», «Огнеупорнеруд» и «Фирма «Донкерампромсырье»).

В сообщении уточняется, что холдинг UMG экспортирует глину в более чем 25 стран мира. Глинодобывающие предприятия холдинга — одни из крупнейших в мире по объемам реализации белых пластичных глин. Производственная мощность глинодобывающих активов составляет свыше 4 млн тонн глины в год, балансовые запасы сырья оцениваются в 300 млн тонн.

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Справка УНИАН. United Minerals Group (UMG) – один из крупнейших в Европе сырьевых холдингов, который работает в глинодобывающем, флюсо-доломитном и других перспективных сырьевых направлениях. Все глинодобывающее активы компании UMG находятся в Донецкой области на территории, контролируемой украинскими властями. Разрабатываемые карьеры расположены в городе Дружковка, а также на землях Славянского и Добропольского районов.