Под Кабмином митингуют шахтеры. Яценюк создает комиссию по реформированию отрасли

Премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству финансов, Министерству социальной политики создать совместно с организациями шахтерских профсоюзов комиссию по реформированию угольной отрасли, в рамках которой в 2015 году планируется выставить на приватизацию 35 государственных шахт.

«Безотлагательно я прошу создать согласительную комиссию с профсоюзами шахтеров, с руководителями государственных шахт и с нашими угольщиками для того, чтобы все знали о том, какая программа реформирования угольной отрасли Украины. Люди должны быть уверены в том, что у них завтра будет работа, а если та или другая шахта попадает под реформирование, тогда какую работу те люди, которые работали на шахте, получат, какую финансовую компенсацию они получат», - сказал премьер-министр на заседании правительства 28 января.

«Я поручаю министру энергетики вместе с Министерством социальной политики, Министерством финансов, Национальной комиссией по регулированию энергетики, с «Энергорынком», с государственным предприятием «Уголь Украины», и профсоюзами, и теми народными депутатами, которые заинтересованы в этом, безотлагательно создать согласительную комиссию, и в рамках ее работы представить план реформирования угольной отрасли в целом, и утвердить этот план на заседании правительства, пора было бы. Во-вторых, решить вопросы, которые беспокоят людей, в том числе и по их рабочему месту, и по их зарплате», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, около двухсот шахтеров 28 января 2015 года собрались на митинг под Кабинетом министров Украины с требованием вернуть дотации угольной отрасли, направлять средства на развитие и строительство шахт, а также пересмотреть рост налогообложения доходов шахтеров.

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В угольной отрасли Украины часто возникали различные скандалы, поскольку на дотациях бывшие руководители угольных предприятий, их владельцы и государственные чиновники незаконно получали доходы. Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,1 млрд грн по сравнению с 11,9 млрд грн убытков за 2012 год.

Уголь с госшахт реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича.

Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, на дотации было выделено около 9 млрд грн.