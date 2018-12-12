Goldman Sachs ухудшил прогноз для сырьевых рынков

Инвестбанк ухудшил прогноз на 2019 год для сырьевых рынков из-за слабого спроса со стороны перерабатывающей промышленности Китая.

Американский инвестбанк Goldman Sachs ухудшил прогноз на 2019 год для сырьевых рынков, включая сталь, медь и алюминий на фоне более слабого спроса со стороны перерабатывающей промышленности, чем ожидалось.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Для стали эксперты Goldman ожидают ослабления спроса в Китае на 5% в следующем году по сравнению с 2018 годом. Потребление меди, алюминия, угля и бумаги почти не изменится", - говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков инвестбанка, новые площади на стадии строительства в Китае сократятся на 6,9%. Производство бытовой техники в 2019 году может снизиться на 2,3%, а выпуск инструмента и оборудования - на 10%. С точки зрения акций китайских компаний, связанных с сырьевым сектором, Goldman Sachs отдает наибольшее предпочтение сталелитейным предприятиям, а затем - производителям угля и цемента.

Эксперты полагают, что ослабление роста китайской экономики не приведет к повторению обвала 2015 года на сырьевых рынках, но будет суровым испытанием для сырьевой отрасли КНР. Аналитики считают, что производители сырья в Китае сейчас лучше способны справиться с колебаниями спроса и цен.

"Мы не думаем, что 2015 год повторится, поскольку прогнозируем сохранение прибыльности в большинстве секторов благодаря улучшению баланса и дисциплине поставок, которая защищает более высокую структурную загрузку мощностей", - указывает Goldman.