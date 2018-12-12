Автопроизводство в Украине продолжает падать

В ноябре на украинских заводах было произведено 520 единиц автотранспортной техники, что на 49% меньше, чем годом ранее.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 17% - до 6350 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

За 11 месяцев было собрано 5463 легковых автомобиля, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 132 единицы, что на 69% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство увеличилось на 10% и составило 755 шт.

Сообщается, что в ноябре на украинских заводах было произведено 520 единиц автотранспортной техники, что на 49% меньше, чем годом ранее.

Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц с показателем 440 автомобилей, продемонстрировав двукратное падение относительно своего результата годичной давности. Практически всю ноябрьскую статистику по легковым автомобилям сформировал завод «Еврокар», где было собрано 439 машин, на 40% меньше чем годом ранее.

Один легковой автомобиль был произведен на "ЗАЗ". Как пояснили на заводе, производство автомобиля прошло в тестовом режиме с целью проверки технического состояния оборудования и технологических процедур. В ноябре прошлого года "ЗАЗ" произвел 160 легковых авто.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 2 единицы, в 14,5 раза меньше ноябрьского результата 2017 года.

Автобусное производство упало на 13%, до 78 шт.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).