Яценюк дал четыре дня на разработку плана реформирования угольной отрасли

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина по итогам встречи 28 января премьер-министра с представителями профсоюзных организаций угледобывающих предприятий.

«Арсений Яценюк призвал представителей профсоюзов присоединиться к работе согласительной комиссии и в понедельник, 2 февраля, подать свои предложения», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, во встрече также приняли участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин и министр социальной политики Украины Павел Розенко.

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Как отметили в Кабмине, в комиссию войдут чиновники профильных министерств, специалисты Национальной комиссии по регулированию энергетики, госпредприятий «Энергорынок» и «Уголь Украины», народные депутаты и представители профсоюзных организаций.

«Глава правительства определил приоритетным в работе комиссии безотлагательное решение вопроса погашения задолженности по заработной плате горнякам за декабрь 2014 года», - добавили в Кабмине.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству финансов, Министерству социальной политики создать совместно с организациями шахтерских профсоюзов комиссию по реформированию угольной отрасли, в рамках которой в 2015 году планируется выставить на приватизацию 35 государственных шахт.

Сегодня, 28 января, около двухсот шахтеров собрались на митинг под Кабинетом министров Украины с требованием вернуть дотации угольной отрасли, направлять средства на развитие и строительство шахт, а также пересмотреть рост налогообложения доходов шахтеров.

В угольной отрасли Украины часто возникали различные скандалы, поскольку на дотациях бывшие руководители угольных предприятий, их владельцы и государственные чиновники незаконно получали доходы. Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,1 млрд грн по сравнению с 11,9 млрд грн убытков за 2012 год.

Уголь с госшахт реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича.

Справка УНИАН. В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находится большинство шахт, на дотации было выделено около 9 млрд грн.