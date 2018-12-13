НКРЭКУ спрогнозировала, на сколько подорожает электроэнергия для промышленности

При этом цена на электроэнергию для населения остается неизменной.

Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленности и других небытовых потребителей в первом и втором кварталах 2019 года составит 2%.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

"Завтра на заседании НКРЭКУ планируем рассмотреть вопрос утверждения прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии на 2019 год. Прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II квартале 2019 составит всего 2%, что намного меньше индекса цен производителей и индекса инфляции", - написала она.

Она отметила, что указанная цена электроэнергии будет действовать до 1 июля 2019 года, - до даты введения полномасштабного рынка электроэнергии, а также подчеркнула, что цена на электроэнергию для населения остается неизменной.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% - до 1 562 гривень за МВт-ч (без НДС).