К реформе Укроборонпрома привлекаются советник Тэтчер и Главнокомандующие НАТО

Победитель соответствующего тендера должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома.

Группа высокопоставленных офицеров Вооруженных Сил США, среди которых два бывших Главнокомандующих объединенных сил НАТО, во главе с президентом исследовательского центра Potomac Foundation профессором Филиппом Карбером приняли участие в тендере Укроборонпрома по стратегическому реформированию украинского оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующую заявку представители фонда разместили на сайте государственных закупок Украины.

Согласно документам, представленным фондом, команда экспертов включает самого профессора Карбера, который был советником по вопросам безопасности у многих руководителей стран-членов НАТО (включительно с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер) и Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера, четырехзвездных генералов Уэсли Кларка и Филиппа Бридлава, которые занимали должность Верховного Главнокомандующего сил НАТО в Европе, и трехзвездного генерала Фредерика Ходжеса, который до недавнего времени командовал сухопутными войсками США в Европе, а также Гарольда Дебланка, экс-вице-президента компании Lehman Brothers Holdings и LCOR Inc., и Майкла Семенса, ведущего технического эксперта по вопросам обороны, который работал с такими известными американскими корпорациями как Lokheed Martin, BAE Systems, Science Applications и Aptima.

Единственным украинцем в команде фонда является руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, также с 2015 года является научным сотрудником Potomac Foundation.

Согласно условиям тендера победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома и подчиненных ему предприятий, а также сопровождением практического внедрения разработанных рекомендаций.

Благодаря этим мерам ожидается получить реструктуризированные активы, которые будут сформированы в несколько акционерных холдинговых компаний, каждая из которых будет специализироваться на определенном секторе оборонной промышленности и будет иметь доступ к международному рынку капитала.