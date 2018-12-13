На турецкие танки установят украинскую защиту

"Спецтехноэкспорт" готовится провести испытания систем активной защиты «Заслон-Л» для турецких танков.

Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие «Спецтехноэкспорт» совместно с турецкой компанией Aselsan готовятся провести испытания первой партии систем активной защиты «Заслон-Л», которая поставляется в Турцию.

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Как сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром» со ссылкой на турецкое издание MSI Turkish Defense Review, в случае успешного проведения испытаний пройдут переговоры о налаживании серийного производства украинских систем в Турции.

Согласно сообщению, на завершающем этапе находятся также испытания в Турции первой партии комплексов тандемной динамической защиты «Дуплет». Проект реализуется «Спецтехноэкспортом» и компанией Roketsan, причем планируется наладить серийное производство этих комплексов в Турции.

«Обе системы планируется использовать на основных боевых танках M60, состоящих на вооружении Вооруженных сил Турции. Модульная структура этих комплексов позволяет адаптировать их и к другим типам военной бронетехники», - сказано в сообщении.

По словам директора «Спецтехноэкспорта» Владислава Бельбаса, хотя у Турции есть собственные разработки в этой сфере, но украинские системы представляют собой готовые к использованию продукты.

«Тем более, Турция уже имеет необходимую инфраструктуру, позволяющую без значительных затрат запустить серийное изготовление наших высокоэффективных и проверенных боем систем», - цитирует Бельбаса пресс-служба «Укроборонпрома».

Как сообщал УНИАН, в мае этого года усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.

Справка УНИАН. «Дуплет» - украинский боевой модуль, украинская публичная презентация которого состоялась в 2016 году. Его разработало госпредприятие «Житомирский бронетанковый завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром».

Боевой модуль «Дуплет» оснащен двумя автоматическими 30-мм пушками ЗТМ-2 от предприятия концерна ГП «НТК «Завод точной механики», благодаря чему возможно вдвое увеличить плотность огня, создав занавес из 30-мм снарядов.

«Дуплет» также оснащается управляемыми противотанковыми ракетами, в том числе современными высокоточными ракетами «Барьер», которые устанавливаются на такие бронемашины как БТР-3 и БТР-4. Эти ракеты позволяют уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров. Также «Дуплет» вооружен автоматическим гранатометом и двумя пулеметами калибром 7,62 мм.

Боевой модуль «Дуплет» оптимизирован для использования на БМП-2, что позволяет за минимальный срок оснастить им эти боевые машины. В случае необходимости, «Дуплет» можно установить и на другой бронетехнике.