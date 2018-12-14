В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ (фото)

Микроавтобусы - совместный проект МАЗа с китайской госкомпанией, комплектующие - импортные, произведены в Китае.

Минский автомобильный завод в ноябре запустил в Бресте первое серийное производство микроавтобусов и фургонов. Машины должны быть ориентированы на внутренний рынок.

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Сборочное производство развернули на свободных площадях ОАО «Брестмаш». Проект — совместный, реализован вместе с китайской компанией, пишет autoconsulting.

Микроавтобусы - совместный проект МАЗа с китайской госкомпанией, комплектующие - импортные (произведены в Китае), но специалисты и технологии местные.

Первым ушел в серийное производство пассажирский микроавтобус МАЗ 281, прототип которого уже прошел все необходимые испытания. Длина новинки составляет 6 м, ширина — 2,1 м, высота — 2,8 м, а колесная база — 3,57 м.

Также на сборке — грузовой фургон (кроме салона, от микроавтобуса никаких отличий). Автомобиль имеет пять дверей, включая одну сдвижную, а внутри предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, система навигации и магнитола. Микроавтобус оснащен задним парктроником, антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий. Турбодизельные моторы JAC относятся к классу Евро-5, имеют мощность в 150 л. с., работают в паре с 6-ступенчатой МКПП.

«Автомобили уже прошли процедуру сертификации, в Бресте их будут не только собирать, но и тестировать, — говорят на МАЗе. — Далее под брендом МАЗ машины поступят в продажу. По своим теххарактеристикам они не уступают автомобилям ГАЗ. Цена пока не определена, но в любом случае это будет один ценовой сегмент с ГАЗелью. Китайские комплектующие в перспективе заменят отечественными: покрышки, двигатели, электрооборудование, обшивку салона. Согласно планам, до конца года в Бресте выпустят 50 машин (пассажирских и грузовых), а в перспективе — до двух тысяч в год».