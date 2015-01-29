Предельные цены на газ для промышленности и бюджетников снизили на 3,4%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), снизила предельный тариф на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 3,4% - до 5 700 грн за тыс. куб. м с 5 900 грн за тыс. кубометров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Указанный тариф будет действовать с 1 февраля 2015 года.

Читайте такжеВ Минэнергоугля хотят до конца года перейти на единую оптовую цену на газКак сообщал УНИАН, в конце ноября НКРЭКУ повысила предельный тариф на газ для промышленных потребителей и бюджетных учреждений на 15% - до 5 900 грн за тыс. куб. м.