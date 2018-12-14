Китай приостановит действие дополнительных пошлин на американские автомобили

Пекин приостановит действие дополнительных 25-процентных пошлин на 144 вида соответствующей американской продукции и 5-процентных - еще на 67 видов товаров автомобильной отрасли на период с 1 января по 31 марта.

Китай приостановит действие дополнительных пошлин на производимые в США автомобили и запчасти на три месяца начиная с 1 января 2019 года, сообщило в пятницу министерство финансов КНР.

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Пекин приостановит действие дополнительных 25-процентных пошлин на 144 вида соответствующей американской продукции и 5-процентных - еще на 67 видов товаров автомобильной отрасли на период с 1 января по 31 марта, говорится в заявлении на сайте министерства финансов, передает Рейтер.

Ведомство также выразило надежду, что Китай и США смогут ускорить переговоры для снятия всех дополнительных взаимных импортных пошлин.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключили 90-дневное торговое перемирие на встрече в Аргентине 1 декабря и договорились попытаться уладить существующие разногласия.

Представитель администрации Трампа во вторник сказал, что Китай согласился снизить пошлины на производимые в США автомобили и запчасти до 15 с 40 процентов.

По словам чиновника, о снижении пошлин Китаем стало известно во время телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и американского министра финансов Стивена Мнучина.

Пекин в 2018 году повысил пошлины на импорт американских автомобилей в ответ на увеличение Вашингтоном тарифов на китайские автомобили и запчасти до 27,5 процента.