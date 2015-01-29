Американский Ford сократил годовую прибыль более чем в два раза

Чистая прибыль американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. в 2014 году сократилась в 2,25 раза по сравнению с 2013 годом — до 3,187 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании, пишет Прайм.

Прибыль в пересчете на акцию составила 0,8 доллара против 1,77 доллара в 2013 году. Выручка Ford составила 144,1 миллиарда долларов, что на 1,9% меньше показателя за прошлый год.

За четвертый квартал Ford уменьшил чистую прибыль до 52 миллионов долларов с 3,066 миллиарда долларов по итогам октября-декабря 2013 года. Прибыль на акцию упала до 0,01 доллара с 0,75 доллара. Показатель оказался намного ниже прогнозов аналитиков, ожидавших прибыль в 0,23 доллара. Выручка за квартал уменьшилась на 4,52%, составив 35,9 миллиарда долларов.

Падение квартальной прибыли компания частично объясняет издержками в 1,2 миллиарда долларов из-за ограничения деятельности в Венесуэле. Так, в январе компания потеряла 800 миллионов долларов в результате обесценения венесуэльской валюты (боливара).

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Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.