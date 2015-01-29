ДТЭК использует акции протестов шахтеров для давления на Минэнергоугля – Демчишин

Об этом УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

29 января под здание Минэнергоугля пришло около 1 тысячи шахтеров с требованием вернуть госдотации угольной отрасли, направлять средства на развитие и строительство шахт, а также пересмотреть рост налогообложения доходов горняков. Среди протестующих были представители как государственных шахт, так и частных, входящих в энергохолдинг ДТЭК.

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«Здесь много людей со своими интересами, которые пытаются от министерства получить определенные уступки», - сказал Демчишин, обратив внимание на то, что ДТЭК не просто вывел своих шахтеров на улицу.

«Это борьба крупного игрока за свои интересы», - сказал министр после общения с шахтерами.

По словам Демчишина, ДТЭК хотел заниматься импортом российской электроэнергии в Украину вместо государственной компании «Укринтерэнерго». Однако в конце прошлого года контракт был подписан между «Укринтерэнерго» и российской «Интер РАО».

«Он (ДТЭК – УНИАН) в декабре отключал свои станции там, где был уголь, и заставлял нас идти ему на уступки… потому что они (ДТЭК) хотели, чтобы мы отдали им импорт», - отметил министр.

«Мы боремся за то, чтобы на рынке была конкурентная ситуация, и наличие импорта является существенным инструментом для того, чтобы эту конкуренцию стимулировать. У нас нет никакого другого рычага, как заводить импорт, и таким образом влиять на ДТЭК», - сказал Демчишин.

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По словам министра, ДТЭК согласился покупать всего лишь 100 тыс. тонн угля в месяц у государственных шахт при их общем объеме добычи 9 млн тонн в год, предпочитая недостающие ему объемы угля импортировать из Польши. При этом, как отмечает Демчишин, компания Ахметова задолжала госшахтам 550 млн грн за потребленный ранее уголь. «Он (ДТЭК – УНИАН) погашает долг частично. Мы хотим больше, он хочет меньше погашать. За месяц он погасил долг 150 млн грн, но еще 550 млн грн остался должен», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 23 января министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин обвинил ДТЭК в монополизме на рынке электроэнергии. В частности, он заявил, что компания ДТЭК не раскрывает свои затраты на производство электроэнергии, которые, по его мнению, на 40% выше, чем в других странах.

Кроме этого, по словам Демчишина, недоплата энергокомпании в рынок за декабрь 2014 года составляет более 3 млрд грн, при том что конечный потребитель исправно оплачивает счета за энергоресурсы.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго». В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

«ДТЭК Западэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.