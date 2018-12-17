Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 90%

В январе-ноябре 2018 года завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 44 пассажирских вагона.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличил выпуск грузовых вагонов на 90,5%, или на 1564 штук – до 3292 единиц.

Читайте такжеУкраина требует от России отдать 30 тысяч вагонов

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2018 года завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 44 пассажирских вагона.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.