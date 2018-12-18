Продукты с новыми этикетками: как будем покупать мясо, «молочку» и рыбу по европейским правилам

В Украине со следующего года заработают новые правила маркировки продуктов питания. Они постепенно, с переходным периодом три года, будут внедряться согласно принятому Верховной Радой закону «Об информации потребителей о пищевых продуктах». Основой этого документа является Регламент ЕС. То есть, в соответствии с европейскими стандартами, которые обязана внедрить наша страна по Соглашению об ассоциации с ЕС, определено, какая информация на продукте теперь будет обязательной, а какую производитель может предоставить в добровольном порядке.

Так, в небытие должна отойти микроскопическая информация на упаковках, она должна будет печататься шрифтом с размером букв не менее 1,2 мм. Разграничены понятия «минимальный срок годности» и «употребить до». А для продукции с неограниченным сроком и вовсе не нужно будет на упаковке писать такие фразы. Не указывать срок годности можно будет на фруктах и ​​овощах, спиртных напитках, ряде хлебобулочных и кондитерских изделий, а также на соли, сахаре и уксусе.

Для молочной и мясной продукции теперь определен термин «натуральный». Кроме того, обязательным будет указание партии продукции, чтобы отследить ее движение и оперативно изымать некачественный продукт из оборота. Отменен ряд необоснованных норм о получении согласования Министерства здравоохранения с его рекомендациями по потреблению.

Вводится запрет на использование недостоверной информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик, а также последствий потребления, в том числе теперь запрещено приписывать продуктам лечебные свойства. Это распространяется и на рекламу пищевых продуктов. Нарушителей будут штрафовать – от 20 тысяч до более 100 тысяч гривен.

Указывать в маркировке теперь будут отдельно и ингредиенты, вспомогательные вещества для переработки или добавки, которые могут вызвать аллергические реакции или непереносимость. Регламентированы и правила предоставления информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционно, к примеру, через интернет.

Установлено требование указывать на этикетке, размораживался ли продукт – и сколько раз. Предусмотрен также постепенный отход от обязательного предоставления информации о питательной ценности продуктов, то есть, о количестве калорий, если продукты не подвергались переработке или если такая информация не является ключевым фактором при покупке.

Причем, этот закон касается не только маркировки на этикетках, но и любой информации о пищевых продуктах, которая предоставляется путем рекламы, сайтов в интернете или просто сообщается потребителю при продаже, в том числе – в местах общественного питания.

Все новшества были разработаны при участии специалистов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и экспертов проекта Европейского Союза «Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине».

«Убежден, что с принятием этого закона в нашем государстве будет сформирована новая культура информирования потребителей о пищевых продуктах. Закон об информации относительно пищевых продуктов приводит в соответствие украинское законодательство с нормами ЕС, а также повышает уровень уважения к потребителю», - отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.

Руководитель проекта ЕС Тони Вил уверяет, что данный закон позволит информировать украинцев о пищевых продуктах, которые будут продаваться в супермаркетах, магазинах, киосках, ресторанах или кафе, так же, как и европейцев. «Маркировка должна содержать только правдивую информацию, которую легко прочитать и понять, и которая не вводит потребителя в заблуждение. Если продукт содержит аллерген или какой-то ингредиент, который может вызвать непереносимость, то это обязательно нужно указать. Теперь, покупая продукты питания, украинский потребитель сможет делать осознанный выбор в пользу того или иного продукта», - отметил Вил.

Основы закона верные – украинцы должны, наконец, знать, какие конкретно продукты питания им предлагают, и на свой выбор определять сегмент покупок: подешевле или подороже, в зависимости от ингредиентов. Но вот незадача: маркировка – лишь одна сторона медали, а что делать с фальсификатом? Он уже составляет порядка 60% рынка. Без контроля качества продукции новые этикетки проблемы не решат. Эксперты считают, что свои обязанности в этой сфере регулятор – Госпродпотребслужба – не выполняет, причем – какой уже год подряд.

Заесть опасность

Дмитрий Загуменный, гендиректор ассоциации «Украинских импортеров рыбы и морепродуктов» считает, что закон внесет свой положительный вклад, а процесс контроля качества продукции зависит и от профильных объединений производителей.

«Если мы в течение двух-трех лет перейдем на европейскую практику подачи информации на продуктах, очень детальную и достаточно понятную, безусловно, это будет для потребителя плюс. Он сможет более осознано делать выбор. Если он выбирает более дешевый продукт, то должен знать, что его состав от натурального тем или иным отличается, что в нем есть некие ингредиенты, которые удешевляют производство. То, что выполнение закона основано на добросовестности производителя, это – европейские принципы. Торговые сети тоже должны стоять на защите прав потребителя, когда принимают в продажу продукцию. Но у нас главное – контроль качества. Тут важна реакция профильных ассоциаций, объединений. Они должны быть, в первую очередь, заинтересованы в наведении порядка на рынке. Они должны требовать от Госпродпотребслужбы как от регулятора, чтобы рынок был конкурентным, чтобы все работали в равных условиях, чтобы не было возможности манипулировать качеством, скрывать информацию о продукте – делать то, что создает неконкурентные условия. В принципе, для Госпотребслужбы это – дополнительный вызов, на сегодняшний день она не дорабатывает. Между профильными объединениями и регулятором должен быть постоянный активный диалог, чуть ли не онлайн, должны быть подписаны некие меморандумы о сотрудничестве для оперативного реагирования на ситуацию, для предупреждения негативных факторов», - отметил эксперт.

По его словам, те производители, которые заинтересованы в сбыте продукции высокого качества, перейдут на новые правила первыми и в ближайшее время, зададут тон в своем сегменте. Дальнейшее развитие ситуации зависит от покупателя.

Иного мнения Максим Несмеянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины. Он считает, что закон – чистая формальность, и, пока не будет жестко контролироваться рынок, качество продукции, ничего положительного документ для потребителя не принесет.

«Этот закон – переходный, он вроде бы и для пользы, но очень большой в сроке исполнения. Переходный период – 3 года. За это время можно вносить в документ массу поправок, рушить его принципы и так далее. Придет новая Рада и закон будет трансформироваться. Через полгода заработают только некоторые его пункты, но это ничего не изменит. Установили минимальную маркировку, но на сегодня стандарты некоторых магазинов уже лучше, чем этот закон. И самое главное, сейчас законы не соблюдаются производителями, причем многими, которые бадяжат составы, откровенно травят потребителей. И никто за это не наказывает. В этой сфере все зависит от «крыши» – кто за вами стоит. То есть, как такового контроля на самом деле нет, и надеяться, что теперь вы в новой упаковке точно купите сливочное масло, или колбасу из настоящего мяса, не стоит. За законом стоит философия, что предприниматель сам честно будет поступать, будет все сам регулировать, чисто европейский принцип. Но у нас в этой сфере честного бизнеса – раз-два и обчелся.

Остальные просто травят покупателя и зарабатывают на потоке. А Госпродпотребслужба даже не предусмотрела в законе, что она – регулятор, гарант рынка, что она будет бороться за права потребителя. Максимальный штраф за нарушение и фальсификат – чуть более 100 тысяч, и это – при миллионных оборотах! В итоге, закон принят для галочки. Он и плюса не даст, и минуса тоже. Когда разберутся, что у нас такое Госпродпотребслужба, как она работает, что ей мешает сейчас навести порядок, тогда и появится результат. Просто нужно подождать, пока Рада перезагрузится, и будет понятно, что из всего этого выйдет», - сказал эксперт.

Алексей Дорошенко, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, частично согласен с такой оценкой: считает, что, по крайней мере, на первый взгляд, закон – большой позитив для рынка. И то, что переходный период составляет 3 года, тоже, по его мнению, - правильный шаг. Для Европы стандартный переходный период – 5 лет. Вот только, какие подводные камни в украинском «еврозаконе» заложены, можно будет разобраться лишь со временем.

«Пока эффект от закона трудно оценить. Дело в том, что в каждой статье могут быть «закладки», которые на данный момент нельзя отличить от европейских норм. Они могут быть слегка изменены в пользу какого-нибудь агрохолдинга и это сработает через три года, тогда мы и увидим, что было «подкорректировано». Но сейчас это понять тяжело. Что касается исполнения закона, то у нас, увы, с этим плохо во всех отраслях. Мы начали процедуру дерегулирования и погрузили все в хаос. Кроме того, практически все, что происходит в стране, действует исключительно в интересах крупного бизнеса. И это при том, что основой любого цивилизованного общества является средний и малый бизнес. Такие действия и привели к тому, что украинцы как потребители не защищены», - подчеркнул эксперт.

В итоге, по его мнению, закон работать на полную не сможет, а контроля рынка как нет, так и не будет.

«Госпродпотребслужба как не работала, так и не будет работать. Рано или поздно контроль рынка, конечно, начнется. Но последние четыре года его нет, рынок находится в полном вакууме. Регулятор с начала 2018 года получил все необходимые полномочия, но так и не нашел желания что-либо делать. И после принятия закона оно не появится. До выборных изменений эта госслужба функцию защиты прав потребителя выполнять не станет, а потом – посмотрим. Пока защита прав потребителей для нее – аппендицит, от которого нужно избавиться», - подытожил Дорошенко.

Поедим – увидим

Вот и выходит, что закон приняли верный, а с его исполнением и контролем качества продуктов как-то не складывается. Все традиционно – половинчато. Хотя от этого «половинчатого» зависит здоровье украинцев. По данным Международного института научной медицины, Украина является лидером в Европе по уровню смертности. Украинцы умирают раньше лет так на двадцать, чем в странах ЕС. И дело не столько в стрессах и экологии, сколько в качестве питания.

Навести порядок только правильной маркировкой пищевых продуктов не удастся. Необходим контроль их качества и соответствия этикетки содержимому, а это – обязанность государства. Вот с него и спросим, особенно когда заработает новый закон.

Нана Черная