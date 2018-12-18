В Украине проведут 12 конкурсов на поиск и добычу нефти и газа

На конкурс будут выставлены участки в шести областях Украины.

Кабинет министров одобрил проведение 12 конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в шести областях Украины.

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Соответствующие решения были приняты на заседании правительства.

Перед принятием решений министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что на конкурс будут выставлены участки в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а сумма привлеченных средств в добычу и изучение составит 60 млрд грн.

«По итогу заключения 12 договоров о разделе продукции на данных участках будет привлечено не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн в добычу. Прирост запасов углеводородов должен составить 110-120 млн тонн условного топлива, а добыча через 2-3 года должна составить не менее 5-6 млн тонн условного топлива», - сказал Насалик.

Также он добавил, что конкурсы будут проходить максимально прозрачно и открыто, а потенциальные участники будут обязаны раскрыть информацию о своих конечных бенефициарах.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление голубого топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.