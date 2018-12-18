Рада продлила мораторий на банкротство шахт

Закон позволит реализовать утвержденные стратегические мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшению их технико-экономических показателей.

Верховная Рада Украины продлила мораторий на банкротство угледобывающих предприятий страны до 1 января 2022 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №9049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания условий для обеспечения государственной поддержки в угольной отрасли» проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, главной целью законопроекта является продолжение действия до 1 января 2022 переходного периода, необходимого для устойчивого развития государственного угольного сектора, реализации утвержденных стратегических мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшению их технико-экономических показателей, а также согласование положений некоторых нормативно-правовых актов между собой.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планирует направить на модернизацию государственных шахт 2,3 млрд грн.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 млрд грн в их модернизацию.