Газ для промышленности подорожал

Максимальная цена газа для промышленности в ноябре увеличилась на 2% - до 15,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Максимальная цена газа для промышленности в ноябре составила 15,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 2% больше, чем в октябре, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте такжеУкраина увеличила добычу газа до 19 миллиардов кубов

«Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), сложившаяся на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка… в ноябре 2018 года составила 15 523,5 грн за тысячу кубометров (с НДС)», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре максимальная цена газа на рынке Украины составляла 15,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

По данным Минэкономразвития, средняя цена импортного природного газа в ноябре 2018 года составила 9471,92 грн, или 339,21 долл., за 1 тыс. куб. м.