Реализация промпродукции в Украине в 2014 году выросла почти на 7%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 68,2% всего объема реализации, составил 808,906 млрд грн, что на 9,58%, или на 70,701 млрд грн, больше, чем годом ранее.

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Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (18,3% общего объема) составил 217,207 млрд грн, что на 0,97%, или на 2,124 млрд грн, меньше объема за аналогичный 2013 год.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (13% всего объема) объем реализации составил 153,726 млрд грн, что на 4,17%, или на 6,160 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 237,123 млрд грн и Донецкую область – 179,617 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 0,62% больше объема 2012 года.